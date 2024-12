Bilancio 2025, la Cisl promuove il Comune: “Confermate le risorse per le politiche sociali”

Genova. “Abbiamo apprezzato l’impegno relativo spese per le politiche sociali e per le fragilità teso a non ridurre le risorse e a reperire nel corso del 2025 quanto necessario per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà che in questi ultimi anni sono aumentate in modo deciso. Nel coso del prossimo anno ci sarà un confronto puntuale per destinare in modo mirato gli aiuti”.

Così Marco Granara, responsabile Cisl Genova commentando l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’assessore al bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi sul bilancio preventivo del Comune di Genova per il 2025.

