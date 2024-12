Cairese, primi goal per Fernandez: “Vittoria meritata, avremmo potuto segnare di più”

Due volte al posto giusto al momento giusto. Sarebbero state tre se non ci fosse stata una posizione di fuorigioco. La Cairese ha vinto la partita che era obbligatorio vincere vista la caratura dell’Albenga attuale grazie alla doppietta di Lautaro Fernandez.

L’attaccante argentino commenta così il prezioso 2 a 0: “Sono contento per la squadra. Dopo un periodo brutto di pareggi e sconfitte il gruppo aveva bisogno di una vittoria. Fare due goal è stato bellissimo. Sono i miei primi due con questa maglia. Questo risultato era molto importante per noi”.

» leggi tutto su www.ivg.it