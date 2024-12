Calcio/ Pari in trasferta per la Riese: 2-2 sul campo del San Lorenzo

Dal Calcio ACD Riese

San Lorenzo 2 – Riese 2

Pareggio e buon punto conquistato questo pomeriggio per la Riese sul campo del San Lorenzo, squadra ostica e quadrata.

La partita vede partire meglio i padroni di casa che riescono a rendersi pericolosi per lo più da calcio d’ angolo. Al minuto 5 su sviluppi di corner il colpo di testa di Pellegatta esce di poco fuori. La risposta della Riese arriva al minuto 13 sempre con un colpo di testa di Arpe anche questo pericoloso.

Al 23° ci prova Peragallo per il San Lorenzo ma viene respinto dalla nostra retroguardia , dalla respinta la Riese riparte velocemente con Ginocchio che serve sulla sinistra Sogno il quale superato il proprio marcatore serve in area per Gremo che calcia e trova il gool dello 0 a 1.

Al minuto 35 la Riese si guadagna un calcio di rigore che Cervini si fa respinge dal portiere il quale poi compie un altra super parata respingendo il tap in di Ginocchio che era arrivato per prima sulla respinta.

La legge gool sbagliato gool subito la conosciamo bene tutti e infatti al minuto 38 da una palla crossata in area arriva il pareggio del San Lorenzo con una sfortunata autorete di Ventriglia.

Al minuto 40 i padroni di casa trovano il vantaggio con una bella conclusione da limite area di Ansaloni che trova l’ angolino basso.

Nella ripresa la Riese prova a rimettere in pari il risultato ma il San Lorenzo copre con attenzione tutti gli spazi. Al minuto 62 Russo in area calcia da buona posizione ma viene parato da Bagnato.

Al 68 pericolo per la Riese quando da un azione sviluppata dalla fascia destra il colpo di testa di Malinconico impensierisce e non poco Calori . Quest’ ultimo compie poi una super parata al minuto 86 su tentativo di Ferreccio.

Nei minuti finali si prova ad alzare la pressione alla ricerca di un episodio favorevole. Al minuto 95 quasi allo scadere dei minuti di recupero da una punizione sulla sinistra Cappelli calcia con la palla che entra in rete per il gool del 2 a 2 finale.

Con questo pareggio la Riese continua la sua striscia positiva. Domenica si torna a giocare in casa dove andremo ad ospitare il Bargagli San Siro. Calcio di inizio ore 15:00

