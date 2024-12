Chiavari. Stanig a Bertani: “Polemica sterile e strumentale”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Una nuova polemica sterile e strumentale quella sollevata dal consigliere Bertani. Accusarmi proprio in questi giorni di ignorare i temi di grande importanza civica mette più in evidenza un suo distacco dalla realtà piuttosto che una nostra mancanza. Non è necessario spendere troppe parole poiché a parlare sono i fatti. Come tutti sanno, anche grazie ad un lungo lavoro di sensibilizzazione portato avanti dal 2017 a oggi, quale Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, questi sono i giorni dedicati alla resistenza delle donne contro la violenza di genere. Incontri, conferenze, flash-mob, inaugurazioni di mostre sul tema organizzate dal comune o dalle associazioni attive sul territorio mi hanno vista presente e partecipe al fine di coinvolgere giovani e meno giovani in iniziative volte all’educazione al rispetto e questo è accaduto anche il 30 novembre. In tale data ho portato il mio contributo al Forum organizzato dalla Lega Navale Italiana “una cima rossa per fermare la violenza sulle donne” in cui ho potuto spiegare quali sono le azioni concrete che quotidianamente mettiamo in atto sul territorio per ascoltare, sostenere, proteggere e liberare donne e madri con bambini dalla violenza di genere che troppo spesso si traduce in femminicidio, morte. Azioni concrete che vanno ben oltre le facciate illuminate, le scarpette rosse o le panchine tinteggiate. Lo stesso 30 novembre ho partecipato all’evento organizzato dall’Associazione O Castello in occasione del Premio Ciavai: giovani e adulti che esprimono la propria creatività attraverso fotografie e illustrazioni mettendo in primo piano la cultura e le eccellenze del nostro territorio riflettendo sulle tradizioni e l’artigianato locale e contemporaneamente in Largo Pessagno un altro evento organizzato dall’ANPI sul tema della Pace a Gaza. Ho ritenuto doveroso andare, seppur velocemente, a salutare il direttivo e gli intervenuti durante la conferenza nel rispetto dell’importanza e la delicatezza della tematica trattata. Il consigliere Bertani ha partecipato ad almeno una di queste iniziative? L’abolizione della pena di morte in Italia è sancita dalla Costituzione del 1947 e, quindi, in vigore dal 1° gennaio 1948. Organizzare manifestazioni in un paese che si ritiene distante anni luce dal problema può sicuramente essere utile ma certamente non si può definire un’azione concreta. Sembra questo piuttosto un maldestro pretesto per attaccare l’organizzazione del Chiavarincosplay. È stato ancora una volta un evento dal successo eccezionale: oltre 42000 presenze. A distanza di mesi ancora escono post e fotografie che ne documentano l’apprezzamento del pubblico, delle associazioni, delle attività commerciali e delle strutture ricettive non solo chiavaresi (come si auspicava al tempo del Tigullio capitale della Cultura). Perché tirarlo in ballo in questa occasione? Evidentemente quei giorni spensierati giocati tra cinema, musica, fumetti, doppiaggio e cultura pop sono ancora vivi negli occhi e nel cuore di chi li ha vissuti con spensieratezza” dichiara l’assessore Silvia Stanig.

