Giornata internazionale persone con disabilità, il CAMeC aderisce forte delle novità sul fronte dell’inclusività

Il CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia martedì 3 dicembre aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981; “Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile” il tema della Giornata 2024.

“È l’occasione per visitare la nuova Accessibility Room, frutto di un importante progetto autonomo, per il quale nel 2022 il Comune della Spezia si è aggiudicato il bando PNRR relativo alla Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura“, sottolineano da Palazzo civico.

L’intervento ha visto la realizzazione di un nuovo allestimento e la dotazione di strumenti aggiuntivi dedicati alla completa accessibilità e fruizione dei contenuti del museo: un portale web (cui si accede anche dal nuovo sito del Museo www.camec.sp.it) e una nuova App specificatamente fruibili da parte delle diverse abilità, una postazione multimediale introduttiva, posta all’ingresso, la apposizione di segnali tattili plantari in prossimità delle scale e dei servizi, e la realizzazione della menzionata Accessibility Room, con il progetto Vedere ad occhi chiusi: percorso tattile per tutti.

“Questo spazio dedicato permanente offre, con particolare riguardo a visitatori ipovedenti, non vedenti, con sordità e con difficoltà motorie, la possibilità di incontrare e conoscere un florilegio dal patrimonio del CAMeC, grazie ad un apparato didascalico diversificato ed ampliato, che abbatte le barriere percettive e sensoriali”, si legge ancora nella nota del Comune. Otto le opere esposte nello spazio, cinque dipinti e tre sculture “particolarmente adatte ad una fruizione inclusiva” e che “ben documentano la rilevanza delle raccolte del CAMeC, anche in ambito internazionale”. Nel novero il dipinto del 1949 con cui Renato Guttuso vinse il Premio nazionale “Golfo della Spezia”; lavori di Baj, Berrocal, Capogrossi, Dubuffet, Kosuth, Mirko appartenenti alla raccolta Cozzani; una tela di Luca Matti, di più recente acquisizione.

