Pietra Ligure-Finale Ligure. Incidente nella mattinata odierna, intorno alle 8, tra Pietra Ligure e Finale Ligure. È avvenuto sulla via Aurelia, poco prima della Caprazoppa.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause ancora da accertare, sarebbero stati un camion ed un’auto. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.

» leggi tutto su www.ivg.it