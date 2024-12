La imprese della Confartigianato spezzina presenti a Bitesp 2024

Confartigianato La Spezia protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale 2024 di Venezia, uno degli eventi di riferimento nel settore del turismo a livello mondiale. Gli operatori, Antonino Sgarlata dell’Hotel della Baia e Ambra Andreazzoli di Tanti Tours, hanno presentato il nostro territorio ai tanti visitatori presenti alla fiera. Un punto d’incontro globale chiave per tutti i professionisti del settore del turismo, a cui Confartigianato non poteva mancare. BITESP Venezia è stata la ciliegina sulla torta di un percorso fieristico che nel 2024 ha visto l’Associazione presenziare a tutte le maggiori fiere di settore, nazionali ed internazionali, e che continuerà anche nel 2025, a dimostrazione che Confartigianato continua a portare il territorio e le sue imprese nelle più importanti vetrine in giro per il mondo. “Il 2024 è stato un anno pieno, siamo riusciti a essere presenti a tutte le fiere e manifestazioni più importanti sul turismo, e vogliamo continuare su questa linea anche per i prossimi anni – dichiara Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato – La Spezia conferma e migliora i numeri di arrivi e presenze di turisti, evidenziando anche una costante crescita della propria capacità attrattiva che si salda con il volano delle Cinque Terre, meta ambita a livello mondiale”.

