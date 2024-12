L’amministrazione spezzina a Casola per il ricordo del maresciallo Battaglini, ucciso dalle Brigate rosse

L’assessore alla sicurezza del Comune della Spezia, Giulio Guerri, ha partecipato, in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’amministrazione comunale, alla cerimonia tenutasi a Casola in Lunigiana in onore del maresciallo dei Carabinieri Vittorio Battaglini, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. Il maresciallo Battaglini, nato a Casola il 17 giugno 1935 e in servizio presso il Nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Genova Sampierdarena, il 21 novembre 1979 fu assassinato, insieme al collega Mario Tosa, da due terroristi delle Brigate Rosse che spararono loro alle spalle. Alla commemorazione hanno preso parte, unitamente alle autorità locali, alcuni familiari del maresciallo Battaglini e i rappresentanti di numerose associazioni.

