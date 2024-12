Leonardi, il “bambino di quartiere” che dà speranza alla Sampdoria: “Da quando ho 14 anni volevo giocare in prima squadra”

Da Leoni a Leonardi. Due stagioni a dir poco travagliate per la Sampdoria. Anche quest’anno la svolta, più o meno decisiva, potrebbe arrivare da un giovane. Non un’intuizione di mercato questa volta ma un ragazzo che ha svolto il primo provino per i colori blucerchiati nel 2019. Che sembra l’altro ieri. Aveva 14 anni Simone Leonardi quando ha indossato per la prima volta la casacca blucerchiata. Ci ha messo una manciata di minuti invece per segnare a Marassi davanti al suo pubblico.

Siciliano di Catania, Leonardi arriva a Genova tramite il suo agente specializzato in baby talenti quando aveva appena finito le scuole medie. Già dai primi tempi del settore giovanile mette in mostra qualità non da poco. Anche perché le punte ormai sono sempre più merce rara. Non un centravanti classico, ma un attaccante moderno capace di cucire il gioco e di svariare per il campo. Uno che di giovani e di calcio se ne intende e non poco come Felice Tufano lo voleva spesso e volentieri con la Primavera anche prima che ne avesse l’età.

» leggi tutto su www.genova24.it