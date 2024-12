“Lupi nello Spezzino continueranno ad aumentare. Convivenza inevitabile, necessario aprire a scelte gestionali”

Sala dell’Accademia Capellini tutta esaurita sabato scorso per la conferenza “Il lupo nel territorio spezzino: dinamiche di una convivenza possibile”, relatore il biologo Paolo Bongi, iniziativa organizzata dalla Società naturalistica spezzina in collaborazione con la Capellini e il Cai spezzino. Tra i primi dati emersi nel corso dell’illustrazione, quello dell’incremento numerico e spaziale che ha caratterizzato la specie in Italia negli ultimi decenni e che ad esempio ha visto – rilevato da uno rapporto (Lamorgia e coll., 2022) menzionato da Bongi nel corso della relazione -, dagli anni novanta ai giorni nostri, i lupi passare da qualche centinaio a circa 2.400 sugli Appennini e da zero esemplari a oltre 900 sulle Alpi. E, guardando allo scenario spezzino, Bongi ha spiegato che se un monitoraggio regionale del 2011 individuava un solo branco – in alta Val di Vara -, e se un progetto della Provincia della Spezia nel 2014 ravvisava ulteriori due branchi sempre in alta Val di Vara, più una coppia in media vallata, nel Calicese, dal 2022-23 le fototrappole hanno detto anche di lupi a Carro e Maissana, sempre in alta valle del Vara, ma altresì in territori quali i comuni di Deiva Marina, di Vezzano Ligure, di Santo Stefano Magra, di Lerici; da capire se si tratti di branchi stabili, di elementi di passaggio ecc. “I branchi precedentemente rilevati apparentemente continuano ad essere presenti e sono probabilmente aumentati ma iniziamo a trovare lupi anche a fondovalle, in aree periurbane. La specie si è fatta molto più confidente e vicina alle realtà antropizzate; ci troviamo sempre piu a leggere di incontri con lupi”, ha detto Bongi, la cui relazione è stata preceduta dall’introdizuone di Giuseppe Benelli, Alessandro Bacchioni e Maurizio Romano, presidenti della Capellini, del Cai della Spezia e della Società naturalistica spezzina.

In merito al generale aumento di esemplari, il biologo lunigianese ha poi smentito l’idea che questa sia legata anche ad immissioni da parte dell’uomo: “Non esiste in tutta Europa un solo atto certificato di immissione di lupi. Diversa cosa invece è il rilascio di lupi trovati feriti e riportati dove sono stati trovati dopo essere stati curati e dotati di radicollare”. Invece cruciale per l’espansione del lupo è stata ed è la dispersione, che vede singoli esemplari lasciare il branco e andare in cerca di un partner e di un nuovo territorio dove stare, avventurieri a quattro zampe. “E’ un fenomeno che ha permesso la ricolonizzazione di Appennini e Alpi da parte del lupo – ha spiegato Bongi -. I territori, gli home range dei lupi, sono da questi difesi, e i lupi in dispersione si muovono attraverso una sorta si sistema mosaico in cerca di nuovi spazi non presidiati da altri lupi, compiendo rotte anche molto lunghe. Il processo di dispersione è in atto e sarà in atto finché dal punto di vista del lupo i territori non saranno saturi; finché ci saranno spazi in cui un individuo che ha spinta riproduttiva riesce a trovare partner, questi saranno colonizzati”. E, tornando al piano locale, fatto non da poco è che la nostra area è caratterizzata da un importante flusso di lupi in risalita dalla dorsale appenninica. “Lo Spezzino si trova su una delle tratte più importanti di movimento e diffusione del lupo – ha evidenizato Bongi -, come testimoniato anche a livello genetico. Qui passano lupi provenienti da più branchi, il nostro territorio è sulla rotta di dispersione di tutti i lupi del Centro e Sud Italia. Un elemento bellissimo, ma che ci dice anche che per molti anni avremo un continuo passaggio di lupi. Se quindi ci limitassimo a mettere in atto azioni solo sul territorio provinciale, otterremmo risultati scarsi o di poco valore”.

