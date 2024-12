M5s, Chiara Appendino a Genova: “Orlando candidato sbagliato? Non cambio idea”

Genova. “Non cambio idea rispetto a quello che ho già detto pubblicamente”. La vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, oggi a Genova per la prima tappa del suo tour in favore dell’estensione del diritto di voto ai 16enni, non si rimangia le dichiarazioni di un mese fa, quando disse che a capo della coalizione candidata alle regionali in Liguria “non c’era una figura innovativa e credibile per i nostri elettori“.

Il riferimento, ovviamente, era ad Andrea Orlando, che all’epoca rispose per le rime: “È una ricostruzione parziale e anche un po’ sgradevole“. Nella stessa intervista al Fatto Quotidiano l’ex sindaca di Torino disse anche che non era il momento di un’alleanza strutturale col Pd.

» leggi tutto su www.genova24.it