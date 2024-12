Mercatini di Natale a Genova: da De Ferrari a piazza della Vittoria sino al centro storico, tutti gli appuntamenti

Genova. Si accende ufficialmente il Natale a Genova: nel fine settimana dell’Immacolata inizia la vera “volata festiva”, con l’inaugurazione di mercatini e l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza De Ferrari. Quest’anno sono tanti gli spazi dedicati all’artigianato e alle eccellenze liguri e non solo in cui si potrà fare shopping e acquisti natalizi, e proprio il 7 dicembre prende il via uno dei mercatini più attesi, tradizione ormai da otto anni: il Mercatale, il mercatino allestito in piazza De Ferrari firmato da Cna Genova.

L’inaugurazione è prevista per il pomeriggio di sabato, un’edizione “extra large” che durerà sino al 22 dicembre. Intorno alla fontana saranno allestite 40 casette di legno per un totale di 48 espositori, sui banchi tessuti, gioielli, decorazioni per la casa, composizioni floreali ma anche specialità liguri come olio, pesto, vini e dolci tradizionali. A fare da cornice al “villaggio natalizio”, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, un videowall installato sulla facciata di palazzo Ducale che proietterà video promozionali.

