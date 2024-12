Meteo, oggi sole e vento forte su Genova e la Liguria: nubi in aumento da domani

Liguria. Meteo stabile e in prevalenza soleggiato oggi su Genova e la Liguria. Come spiegfa il centro meteo Limet, si allontana definitivamente verso la Grecia la depressione che, oltre a portare la neve a quote medio-basse al centro-sud, ha portato una sostenuta ventilazione settentrionale sulla Liguria. Già da domani, però, avremo un aumento della nuvolosità per l’approssimarsi di una perturbazione sull’arco alpino, la quale potrà arrecare qualche locale, e non particolarmente significativo, effetto anche sulla nostra regione.

Le previsioni meteo per lunedì 2 dicembre a Genova e in Liguria

