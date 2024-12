Pietra, al via la quinta edizione dell’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani dei servizi sociali”

Pietra Ligure. Dal 2 al 17 dicembre p.v. ritorna la 5° edizione dell’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali”, organizzata dal Comune di Pietra Ligure, Assessorati alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive, in collaborazione con le Associazioni “Facciamo Centro” , “Pietra Levante”, “Gli Amici del Ponente” e l’ Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola per promuovere la donazione di un oggetto agli ospiti della residenza protetta comunale Santo Spirito e agli anziani in carico ai servizi sociali comunali.

Proposta squisitamente solidale e di vicinanza non solo agli anziani ma anche alle piccole attività commerciali del territorio – nata durante il periodo covid quando gli ospiti della R.P. “S. Spirito” sono rimasti completamente isolati per mesi e mesi e i negozi deserti – oggi non solo è mantenuta ma, edizione dopo edizione, è sempre cresciuta e allargata alle persone più fragili della comunità pietrese.

» leggi tutto su www.ivg.it