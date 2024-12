Pio Esposito miglior giovane della Serie B: “Sogno la promozione con lo Spezia”

Applausi scroscianti davanti ai più grandi del calcio italiano. Pio Esposito è il miglior giovane della scorsa Serie B, premiato negli scorsi minuti a Milano durante il Gran Galà del Calcio italiano 2024. Esordiente nello scorso campionato cadetto, Pio ha stravinto la categoria grazie ai suoi tre gol e le trentotto presenze su trentotto partite disputate con lo Spezia, dove è voluto tornare in estate e dove sta trascinando la squadra nelle posizioni più alte della classifica.

“Questo è un riconoscimento importantissimo, un orgoglio grandissimo per me, è il primo premio personale così importante”, ha raccontato il giovane attaccante dello Spezia. “Sono molto contento di stare qui stasera, stare in mezzo a tutti questi campioni per me è un onore. Ringrazio l’AIC per il premio e lo Spezia che ha contribuito tantissimo per farmi arrivare qui”, prosegue. “La Serie A? Ovviamente per me l’obiettivo è quello. Il sogno è quello di riportare lo Spezia in Serie A, l’obiettivo è quello di arrivare in Serie A prima possibile. Sicuramente mi serviva quest’anno per riconfermarmi in Serie B, e proprio per questo ho fatto questa scelta. Cerco di continuare al meglio e di confermarmi in Serie B, poi l’anno prossimo si vedrà”.

