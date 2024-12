Prendi la dolciona Lua e portala a casa tua

Baucheca, la rubrica dedicata ai quattro zampe del canile e gattile municipale della Spezia, vi presenta oggi Lua, incrocio pitbull dal nero manto tendente al bruno. “E’ bellissima e anche una dolciona, la nostra Lua. E come tanti della sua razza, è amante della specie umana: sta bene in nostra compagnia, molto meno in compagnia dei suoi simili – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di Via del Monte -. Proprio per questo il canile è per lei un luogo di forte stress e i momenti in cui riesce a rilassarsi sono veramente rari. Dovreste vederla quando riusciamo a farla salire una mezz’oretta nel piazzale superiore con noi… come fa volentieri qualche gioco col cibo, come sta bene in mezzo agli umani e come si rilassa! Per quel briciolo di tempo si sdraia e sembrerebbe voler dormire, ma non c’è tempo… devono uscire anche tutti gli altri, e lei ritorna giù. In una casa troverebbe finalmente la pace, porterebbe un affetto pieno di calore, di riconoscenza e di fedeltà!”. Per conoscere Lua, contattate Anna su Whatsapp al 348/7882777.

