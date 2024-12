Prima uscita in mare per la decima Fremm “Emilio Bianchi”

Prima uscita in mare per Nave Bianchi, decima Fremm italiana attualmente in allestimento presso il cantiere Fincantieri del Muggiano. Inizia dunque una fase di verifiche e test in navigazione, volti ad accertare il soddisfacimento dei requisiti operativi e la messa a punto delle attrezzature e dei sistemi di bordo prima della consegna dell’unità alla Marina Militare.

L’attività è stata preceduta dalla review, alla presenza dei rappresentanti dell’agenzia internazionale Occar e di Navarm e degli altri enti istituzionali coinvolti, che ha permesso di verificare e confermare il raggiungimento delle condizioni e dei requisiti per la prima uscita in mare. La consegna è prevista per luglio 2025.

