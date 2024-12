Recco: il sindaco Gandolfo nominato consigliere nazionale ANCI

Dallo staff del Sindaco di Recco

Il sindaco Carlo Gandolfo è stato ufficialmente scelto per far parte del Consiglio Nazionale dell’ANCI. La nomina, comunicata dai vertici del partito “Fratelli d’Italia”, in accordo con il coordinatore regionale e il responsabile territoriale degli Enti Locali, porterà Recco a un livello di rappresentanza nazionale tra i Comuni italiani. “Esprimo gratitudine per la fiducia accordatami e ribadisco il mio impegno a lavorare per sostenere le istanze del territorio – afferma Gandolfo – devo ringraziare per questa designazione Fratelli d’Italia, e nello specifico il coordinatore regionale l’onorevole Matteo Rosso. Adesso comincia un lavoro intenso che affronterò con impegno, consapevole del ruolo fondamentale dei Comuni nelle vite dei cittadini”.

