Ricerca, interrogazione di Pastorino al ministro dell’Università: “Migliaia di assegnisti e ricercatori a fine anno perderanno il lavoro”

Genova. “Stiamo vivendo una stagione di tagli e controriforme da parte del governo che colpiscono pesantemente anche la comunità universitaria: a fine anno scade l’ultima proroga della legge Gelmini e gli attuali assegnisti di ricerca non godranno più di coperture finanziarie per posizioni di ricercatore, ci saranno inoltre oltre 20mila ricercatori e 9mila RTD-a in scadenza che, a partire dal 2025, non saranno coperti da una forma contrattuale idonea. I ricercatori assunti su specifici progetti con fondi PNRR non avranno più sbocchi poiché questi non verranno rinnovati. In questo scenario il disegno di legge “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca” contribuisce a demolire il sistema universitario pubblico degradando la figura della ricerca”.

Così Luca Pastorino nella sua interrogazione appena presentata al ministro dell’Università e della Ricerca.

