Sampdoria, oggi giornata decisiva per Sottil: ecco alcuni possibili nomi in caso di esonero

Genova. La Sampdoria si è presa tempo per decidere le sorti di Andrea Sottil. Con lui quattro vittorie, quattro sconfitte e quattro pareggi in dodici partite: un bilancio che non corrisponde ad una svolta, anche perché i blucerchiati non sono né vicini ai primi due posti né in posizione favorevole ai playoff. Troppo poco per una squadra che ambisce da inizio stagione alla promozione in Serie A e che invece è sempre più invischiata in una medio-bassa classifica. Il gioco latita e con una squadra che quando segna tanto subisce tanto e quando subisce poco non riesce però a segnare.

E la gara contro il Catanzaro sembrava proprio un crocevia particolarmente importante per il futuro in panchina blucerchiata. Nonostante il 3-3 all’ultimo secondo e l’occasione clamorosa di Tutino per il 4-3, anche il pareggio sembrava potesse portare ad una separazione. Al momento la strada sembra essere quella: l’allenamento odierno è stato spostato a domani e si attendono novità da parte del club.

