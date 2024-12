Treni in ritardo, i sindaci della linea Savona-Torino sul piede di guerra: protesta anche in Valbormida

Valbormida. I sindaci dei Comuni della tratta ferroviaria Savona-Torino si uniscono ai pendolari per protestare contro gli ormai quotidiani ritardi dei treni e gli innumerevoli disagi degli utenti. L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia di Cuneo, e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dal primo cittadino di Ceva, Fabio Mottinelli che, tramite una lettera, hanno invitato i “colleghi” dei Comuni sede di stazione a partecipare a una azione dimostrativa contro i disservizi ferroviari di Trenitalia a fianco dei pendolari.

Anche la Valbormida ligure parteciperà per dare un messaggio di vicinanza a chi, spesso, è alle prese con un disservizio non più accettabile. “Credo che sia giusto essere presenti per far sentire la nostra voce – sottolinea il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro – Dal nostro comprensorio partono decine di studenti e lavoratori per il Piemonte, abbiamo numerosi iscritti agli istituti superiori di Mondovì e tanti universitari, nonchè parecchi lavoratori che quotidianamente rischiano di timbrare il cartellino in ritardo. Ma non solo. Spesso i treni più affollati hanno poche carrozze e i pendolari devono anche viaggiare in piedi. E’ ora di farci considerare di più. Sarò alla stazione di San Giuseppe il 4 dicembre sul binario dove parte il treno delle 6.31. Spero ci siano altri miei “colleghi” della Valbormida ligure”.

