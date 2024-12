Turismo, il governo dichiara guerra alle keybox e al self check-in per questioni di sicurezza

Il governo mette al bando le keybox e la pratica sempre più diffusa del self check-in, attraverso il quale molti gestori di affittacamere validavano da remoto la registrazione e l’accesso dei propri ospiti nelle strutture extralberghiere.

Con una circolare del 18 novembre, il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha spiegato che le novità riguarderanno tutte le strutture ricettive, ma in particolar modo gli affitti brevi, che è diventato ormai il traino di gran parte dell’economia turistica, anche alla Spezia.

In questo comparto, infatti, di solito il turista fornisce i suoi documenti via Whatsapp e l’accesso all’appartamento o alle camere avviene utilizzando le chiavi contenute in cassettine a combinazione affisse nei pressi della porta di ingresso, le famigerate keybox.

Nel documento del ministero si spiega le ragioni del provvedimento sono legate alla sicurezza e in particolare alle preoccupazioni su criminalità e terrorismo, amplificate dal fatto che a partire dal prossimo 24 dicembre il Giubileo porterà in Italia centinaia di migliaia di turisti. “Le varie procedure di identificazione degli ospiti da remoto non soddisfino i requisiti già previsti dalla legge”, si legge nella circolare, che aggiunge: “in un momento storico delicato a livello internazionale caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla questura territorialmente competente”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com