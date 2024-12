Un lettore: “In Via Dalmazia cassonetti strabordanti e rifiuti abbandonati: una vergogna che si ripete da anni”

Gentile redazione,

vorrei segnalare le condizioni indecorose in cui versa l’isola ecologica di Via Dalmazia.

Questa è la situazione che si presentava ai cittadini questa mattina con i cassonetti strabordanti di rifiuti e il solito corollario di abbandoni di sacchetti sul marciapiede.

Una condizione che purtroppo si ripete spessissimo e ormai da anni, senza che sia stata trovata una soluzione nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti.

Ci troviamo a poche decine di metri dall’unico ospedale della città e all’ingresso dei portici di Via Veneto che conducono in centro storico, una zona densamente abitata da persone che vorrebbero non doversi vergognare ogni volta che hanno ospiti.

Grazie dell’attenzione.

Lettera firmata

