Varazze, il Comune pubblica bando per le locazioni per aiutare le famiglie in difficoltà: stanziati 108mila euro

Varazze. L’Amministrazione Comunale di Varazze è lieta di annunciare la pubblicazione di un nuovo bando per il sostegno al pagamento degli affitti, pensato per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Il bando, pubblicato il 2 dicembre 2024, si inserisce nell’ambito delle azioni di solidarietà e sostegno sociale messe in campo dall’Amministrazione.

“Quest’anno, a differenza degli anni passati, non abbiamo ricevuto trasferimenti statali per finanziare questa misura – interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – nonostante ciò, l’Amministrazione comunale di Varazze, ha deciso di non lasciare sole le famiglie varazzine e ha messo a disposizione un contributo straordinario di 108.000 euro per garantire un aiuto concreto a chi ha bisogno di supporto nel pagamento delle locazioni. La cifra, totalmente finanziata dal bilancio comunale, testimonia l’impegno e la volontà dell’Amministrazione di rispondere alle esigenze di chi sta affrontando difficoltà economiche, in un periodo particolarmente complesso. Grazie alla unitarietà di intenti sulle scelte prioritarie per la nostra comunità, attuata dal solo gruppo di maggioranza EssereVarazze, che ringrazio, sono state stanziate le risorse nell’ultimo Consiglio comunale del 27 Novembre”.

