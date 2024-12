Vigili del fuoco: scuola guida su mezzi speciali in terreni impervi

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Si stanno svolgendo a Torriglia, quattro giornate formative per la guida su terreni non preparati, dei nuovi mezzi boschivi recentemente assegnati al Comando di Genova. Per gli autisti è fondamentale conoscere le possibilità operative, spesso elevate rispetto le aspettative, che hanno questi mezzi fuoristrada, in grado di arrampicarsi e scendere da pendenze importanti, passare ostacoli e guadi con naturalezza. Ma nello stesso tempo, capire i limiti e i rischi che si corrono affrontando la guida su terreni non asfaltati, come ad esempio, l’importanza di tenere chiusi i finestrini, in ambienti forestali, per far sì che nessun elemento di disturbo, animale o vegetale, penetri nell’abitacolo, coinvolgendo il conducente, mettendo così a rischio la sicurezza degli operatori.

