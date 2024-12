Virus respiratorio sinciziale, Baruzzo: “Malgrado le rassicurazioni di Bucci, dicembre è arrivato ma tutto tace”

“Malgrado la lettera dell’Associazione Pediatri, che ha sollecitato l’avvio della campagna di immunizzazione dal virus respiratorio sinciziale (Vrs), e la promessa del presidente Bucci a partire entro fine novembre, è arrivato dicembre e tutto tace”. A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito democratico Carola Baruzzo.

“Bambini, genitori e pediatri – prosegue – restano in attesa, mentre nelle regioni limitrofe come Toscana e Piemonte è già possibile la somministrazione gratuita dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab, un’arma efficace contro il virus. Questo virus, che provoca infezioni respiratorie in oltre il 60% dei bambini nel loro primo anno di vita, è il principale responsabile di bronchioliti, bronchiti asmatiche e asma nei più giovani”.

“Il virus – spiega Baruzzo – non ha terapie se non quelle di sostegno e l’ossigeno, ha un impatto pesante in termini di ospedalizzazione e alti costi per la sanità territoriale e ospedaliera. In una nota del 3 agosto, Regione Liguria scrive che il nuovo farmaco sarà disponile dall’autunno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com