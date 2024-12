Accordo sui servizi educativi del Comune: aumento di budget per le supplenze e nuove assunzioni nel 2025

Genova. È stato firmato martedì l’accordo tra Comune di Genova, organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa Ral e Rsu sui servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni.

Nell’accordo l’amministrazione comunale prevede di utilizzare il massimo delle risorse disponibili sul tempo determinato, pari a 50.000 euro, per aumentare il budget disponibile da 25.000 a 75.000 euro per le supplenze brevi fino a fine 2024. Inoltre, è previsto, compatibilmente con le risorse dell’ente, un aumento di 15.000 euro di budget per lo straordinario.

