Addio a Francesco Masiello: se n’è andato a soli 55 anni dopo una vita dedicata alla musica

La città piange la morte di Francesco Masiello, avvenuta a causa delle complicazioni insorte in seguito a un incidente domestico. Masiello, che avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 13 dicembre, era molto conosciuto per la competenza e la passione per la musica. In gioventù era stato ribattezzato l’organaro, perla sua attività di “meccanico di organi”. Ma la musica, come detto, era più di un mestiere: dotato di un incredibile orecchio, si dilettava anche nella costruzione di amplificatori a valvole da destinare a strumenti come chitarre e bassi elettrici.

Persona schiva, ma estremamente cordiale e loquace con chi entrava in sintonia con lui e con i suoi interessi, quando lo si incontrava per Spezia raramente non era in sella alla sua bicicletta.

La notizia della sua morte ha lasciato senza parole gli amici e tutti quelli che lo conoscevano, anche solo di vista: numerosi i messaggi di cordoglio e le belle parole spese per ricordarlo sui social network.

I funerali di Francesco Masiello si terranno domani, mercoledì 4 dicembre, alle 11.30 nella chiesa cristiana avventista di Via Fossati.

