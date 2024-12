Arte Genova, nuova infornata di immobili in vendita: tra le occasioni ville e terreni per 530 ettari

Genova. Arte Genova mette nuovamente sul mercato edifici e terreni per incassare risorse da reinvestire nella manutenzione degli alloggi popolari. Le ultime due procedure riguardano 10 immobili un tempo proprietà delle Asl o della Regione Liguria, ma anche numerosi appezzamenti nell’entroterra di Genova.

Nel primo pacchetto figurano una ex Rsa, due ex ospedali, una vecchia scuola e due ville con parchi e giardini. Dopo le prime due procedure a evidenza pubblica – un’asta andata deserta per la maggior parte dei cespiti e una vendita a trattativa diretta che non ha dato alcun esito – è stato pubblicato un nuovo bando con invito a presentare offerte vincolanti entro le 16.00 del 30 dicembre.

