Aurelia bis, l’azienda promette il pagamento della Cassa Edile a metà dicembre. Cisl: “Chiederemo incontro a Giampedrone”

Savona. Fumata grigia al termine dell’incontro in Prefettura sullo stallo dei lavori di realizzazione dell’Aurelia Bis. L’azienda che ha l’appalto per terminare l’opera, la ICI (Italiana Costruzioni Infrastrutture), ha promesso il pagamento della Cassa Edile (rimasto in sospeso dopo il versamento degli stipendi) entro il 15 dicembre; per il resto, le parti si aggiorneranno a metà gennaio con un nuovo incontro in Prefettura.

Al tavolo con il prefetto Carlo De Rogatis erano presenti, oltre a ICI e ai sindacati, anche il commissario straordinario Matteo Castiglione e i rappresentanti di Anas.

