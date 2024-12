Bucci riconfermato commissario per un anno, la decadenza da sindaco anticipata al 9 dicembre

Genova. Marco Bucci sarà per un altro anno il commissario straordinario alla ricostruzione in seguito al crollo del ponte Morandi, incarico che comprende anche i lavori straordinari in porto e la nuova diga. Lo prevede un decreto del Consiglio dei ministri, come annunciato dal viceministro Edoardo Rixi: “Una testimonianza del lavoro svolto finora, con un augurio di buon lavoro per le sfide future di Genova e del territorio”. Il nuovo presidente della Liguria, che oggi ha presentato in Consiglio regionale la giunta e il programma di governo tra urla e polemiche, rimarrà anche sindaco di Genova fino al 9 dicembre, data definitiva per il passaggio di consegne a Palazzo Tursi.

L’ultima data fissata sul calendario era quella di martedì 10 dicembre, ma l’agenda istituzionale ha imposto di anticipare la prossima seduta del Consiglio comunale a lunedì per consentire la celebrazione della tradizionale cerimonia dello scioglimento del voto nel santuario di Oregina, in memoria della rivolta del 1746 contro l’occupazione austriaca.

