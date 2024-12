Il Mallare, formazione neo promossa in Prima Categoria, vuole dare una svolta al campionato che dopo dieci partite lo vede all’ultimo posto in classifica con ancora zero punti. E il calciomercato casca a fagiolo per andare a rinforzare l’organico a disposizione di mister Fiori.

Si uniscono alla squadra rossoblù due nuovi giocatori: Fabio Bastoni, 2001, attaccante ex Cengio e Manuel Siri, 2005, attaccante ex Millesimo.

