Cambiamenti climatici e gli effetti su anziani e territorio, il convegno del sindacato pensionati Cgil

Genova. Venerdì 6 dicembre alle ore 9,30 presso l’Hotel Holiday Inn di Via Milano 47 si terrà, a cura del sindacato pensionati Cgil, il convegno dal titolo “Cambiamenti climatici: effetti su anziani e territorio”.

“Quanto accaduto a Valencia, per non parlare di Bologna o, per guardare vicino a noi, della Val Bormida sono effetti non più isolati del cambiamento climatico in atto – si legge nel comunicato stampa di lancio dell’evento – Nell’incontro di venerdì lo Spi Cgil Liguria tratterà queste trasformazioni cercando di osservare le problematiche che tali fenomeni provocano sulla vita degli anziani e sul territorio”

