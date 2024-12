Genova. Mattinata complicata per la viabilità di Quarto, quartiere del levante genovese dove un camion, poco prima delle otto, ha colpito con il proprio cassone il voltino ferroviario di via Carrara, a pochi metri da via V Maggio.

L’incidente non ha visto persone coinvolte: il camion ha provato ad attraversare il varco, ritrovandosi con la carena del pianale completamente distrutta, essendo essa fuori sagoma rispetto al passaggio sotto la linea ferroviaria.

