Genova. Il canile municipale Monte Contessa resterà in gestione all’associazione Una sino al marzo 2025, una proroga necessaria per garantire il funzionamento della struttura in attesa che si concluda l’iter del nuovo bando, atteso a dicembre.

Un aggiornamento sulla travagliata vicenda è arrivato in consiglio comunale dall’assessore Mauro Avvenente, che ha replicato a una richiesta di chiarimenti presentata da Filippo Bruzzone, capogruppo della lista Rossoverde in Comune.

» leggi tutto su www.genova24.it