Cooking show, corsi e laboratori per i più piccoli: Natale protagonista anche al MOG

Genova. Il MOG – Mercato Orientale Genova di via XX Settembre si conferma meta natalizia grazie all’offerta prevista per il periodo delle feste, che spazia dalle famiglie ai più giovani senza dimenticare la sostenibilità, come dimostrano le decorazioni natalizie, firmate da Paola Grazzi di Cartadanza e dedicate al legame tra fantasia e riuso creativo.

Tanti anche gli appuntamenti previsti in calendario.

Il sabato come sempre è dedicato ai più piccoli, con i laboratori creativi a tema natalizio il 7 e il 14 dicembre (dalle ore 14 alle ore 17) a cura de Il Sogno di Tommi. I laboratori, destinati ai bimbi tra i 3 e i 10 anni, sono gratuiti (a questa pagina le prenotazioni > https://moggenova.it/tana/).

