Extra alberghiero e self check-in, associazioni concordi: “Sicurezza prima di tutto”. Ma c’è anche chi guarda con favore alla tecnologia e a consentire eccezioni

La circolare con cui il ministero dell’Interno ha ribadito il divieto della pratica del self check-in nelle strutture ricettive ha fatto sorgere tanti interrogativi tra i titolari e i gestori delle numerose strutture extra alberghiere presenti alla Spezia e sul territorio provinciale. Dopo anni in cui di fatto è stata consentita una gestione da remoto di appartamenti, affittacamere e bed and breakfast, con le procedure di accoglienza e accettazione dei documenti di identità svolte attraverso le piattaforme di prenotazione e Whatsapp e la consegna delle chiavi delegata alla combinazione numerica della serratura delle keybox affisse accanto a portoni e citofoni, il governo un paio di settimane fa ha deciso di dare un giro di vite e di far rispettare le norme anti-terrorismo in vista del Giubileo del 2025. Tra le festività natalizie del 2024 e tutto il prossimo anno, infatti, sono attesi milioni e milioni di turisti e molti di loro punteranno a raggiungere Roma e la Basilica di San Pietro, destinazioni particolarmente sensibili sotto il profilo di possibili attentati. Il richiamo alla norma, però, giunge anche a breve distanza dalle prese di posizione contro quel sottobosco dell’accoglienza extra alberghiera privata che per oltre un decennio ha proliferato sul filo del rispetto di leggi che nessuno si era mai preso la briga di far rispettare.

Non ha fatto eccezione la provincia spezzina, dove attualmente sono attivi oltre 1.600 strutture extra alberghiere (tra bed and breakfast, affittacamere e case vacanze) alle quali si vanno ad aggiungere circa 6.500 appartamenti a uso turistico. Numeri che portano il comparto extra alberghiero a essere numericamente equivalente all’87 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale e a rappresentare circa il 70 per cento dei posti letto. E’ evidente, quindi, quanto la decisione del governo di raddrizzare la barra del timore possa incidere sul futuro a breve e lungo termine per centinaia e centinaia di titolari e gestori spezzini.

