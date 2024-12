Genoa, Pinamonti è ormai imprescindibile: “L’obiettivo? Far ricredere tutte le persone che dubitavano di me”

Genova. C’è più serenità in casa Genoa, la vittoria di Udine ha ridato tranquillità all’ambiente e ai giocatori e la classifica ora fa meno paura, con i rossoblù a tre punti di distanza dalla zona calda e agganciati in coda al gruppone di centro classifica. Anche Andrea Pinamonti, intervenuto insieme ad Alessandro Vogliacco e Jeff Ekhator al Genoa Store del Porto Antico per incontrare i tifosi in occasione della conclusione del Red and Blue Friday, ne è consapevole. La sua stagione è un crescendo e il giocatore è ormai imprescindibile per l’attacco rossoblù e in tante occasioni se l’è preso sulle spalle quando le assenze erano tante. Sempre in silenzio, a parlare sono stati i suoi gol.

“Una vittoria che è stata molto, molto importante perché ne avevamo bisogno − ha detto a margine dell’evento − anche se da inizio campionato stiamo guardando solo noi stessi. Non ci stiamo preoccupando dalle altre perché sappiamo quello che vogliamo e quindi sappiamo che se facciamo le cose fatte bene in campo portiamo a casa i risultati”.

» leggi tutto su www.genova24.it