Genova Capitale dello Sport che include: a Palazzo Tursi il forum su “Sport e Disabilità”

Genova. Nella Giornata Internazionale per le persone con disabilità si è tenuto a Palazzo Tursi il Forum “Sport e Disabilità: una sfida per la socialità” con importanti testimonianze di campioni, tecnici, dirigenti che hanno acceso i riflettori su un mondo in cui lo sport è medicina e terapia. Il forum, promosso da Bic Genova è stato moderato da Michele Corti e trasmesso in streaming sui canali social di Stelle nello Sport. In platea dirigenti sportivi, istituzioni e oltre 50 studenti dell’Istituto Marsano di Genova.

Il Forum ha chiuso il tris di eventi progettati da Bic Genova e Stelle nello Sport con il supporto del Comune di Genova nell’ambito della Capitale Europea dello Sport 2024. Prima è stata inaugurata, proprio a Tursi, una mostra sullo sport di tutte le abilità curata dalla fotografa Cristina Corti dal titolo “La Magia dello Sport” che rimarrà allestita fino al 7 dicembre, poi si è svolto il Torneo di Calcio Integrato “Genova 2024” con oltre 150 giovani, di ogni abilità, che hanno giocato insieme con gli atleti di Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Samp for Special, We Play Football.

