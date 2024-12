Giornata Internazionale della Disabilità, Genova Inclusiva: “False narrazioni e cruda verità”

Genova. “Il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un’occasione per riflettere sui progressi fatti e sulle sfide ancora da affrontare. Tuttavia, dietro la retorica di inclusione e solidarietà, emergono dure realtà che spesso vengono oscurate da narrazioni superficiali. Un recente sondaggio condotto da SWG evidenzia come oltre il 70% delle persone con disabilità ritenga che lo Stato e le persone normodotate mostrino scarsa o nulla sensibilità nei loro confronti. Questa percezione mette in luce un problema profondo: non si tratta solo di barriere fisiche, ma di barriere culturali e sociali che ostacolano una vera integrazione”.

Questo il commento di Genova Inclusiva, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità di oggi, 3 dicembre, affidato ad un comunicato stampa diffuso in mattinata: “In questa giornata, non bastano simbolici “giri in moto” o eventi di facciata. Ciò che serve è un impegno concreto – continua la nota – Terapie riconosciute e garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, senza burocrazie eccessive. Formazione di qualità per gli operatori del sostegno, senza trasformare i corsi online in un business lucrativo. Accesso reale ai luoghi pubblici, all’istruzione e al lavoro, eliminando le barriere che impediscono una partecipazione piena e dignitosa”

