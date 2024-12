La Serie B sbarca su Amazon Prime: le partite dello Spezia non saranno più solamente in esclusiva su Dazn

La Serie B sbarca su Amazon Prime, che acquista i diritti di trasmissione del campionato cadetto grazie al nuovo canale ‘La B Channel‘, che trasmetterà tutte le sfide del week-end sulla piattaforma streaming del miliardario Jeff Bezos. A comunicarlo è la Lega Serie B, che nel pomeriggio ha reso noto come da oggi, martedì 3 dicembre, tutti i clienti Prime potranno così godersi le partite della propria squadra su una piattaforma alternativa a Dazn, che in estate aveva concluso l’acquisto dei diritti di trasmissione del campionato per tredici milioni.

A partire da questo week-end, dunque, le partite dello Spezia saranno visibili anche sulla piattaforma Prime, che esordirà nella trasmissione del campionato venerdì sera con Pisa-Bari. “Da parte della Lega B si tratta di un altro elemento di innovazione nel mondo dei media rights, raggiunto con grande impegno, e in tempi celeri, per mettere a disposizione dei tifosi un nuovo strumento dove seguire il campionato e la squadra del cuore”, si legge nel comunicato della Lega. Per attivare ‘La B Channel‘ su Prime Video basterà essere già cliente Amazon Prime, o attivare l’abbonamento Prime su www.amazon.it/amazonprime, e aggiungere al proprio abbonamento anche LaB Channel.

