Liguria spaccata in due, sole verso Ponente e nuvole sul Centro – Levante

La formazione di un minimo sul Ligure determina un richiamo umido dai quadranti meridionali in particolare sul Centro-Levante con cielo in prevalenza nuvoloso e possibili piovaschi sparsi o isolati rovesci, più probabili in mare aperto. Tendenza a schiarite a partire da Ponente, seppur con passaggi di nubi medio-alte e addensamenti sui versanti padani più compatti in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: deboli o moderati settentrionali su Centro-Ponente, orientali a Levante; temporanea attenuazione e locale rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio. In serata rotazione da Nord/Nordest ovunque con rinforzi su Centro-Ponente

