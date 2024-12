“Per il presidente Bucci il cantiere dell’ospedale del Felettino alla Spezia è partito, l’eccesso di turismo di massa non è un problema e la ragione per cui la cultura va promossa è che insegna ai cittadini a rispettare le regole e il codice della strada. Sono alcuni dei passaggi più allucinanti e fuori dalla realtà che abbiamo dovuto ascoltare oggi in Consiglio regionale dal presidente Bucci, durante la sua presentazione delle linee programmatiche”. A dichiararlo è la consigliera regionale Carola Baruzzo (PD) che prosegue: “Un livello davvero deludente. Il presidente ha fatto un semplice elenco della spesa di obiettivi e ha detto varie volte di voler andare veloce, ma non ha mai spiegato come intenda raggiungerli, dal disastro della sanità alle infrastrutture, fino alla questione del lavoro e dello sviluppo. Il presidente – continua Baruzzo – dovrebbe ricordarsi che è stato eletto da poco più della metà dei votanti e con una partecipazione ai minimi storici, sarebbe bene che la sua idea di velocità non fosse l’idea di ignorare il confronto in Consiglio e il contributo delle opposizioni. Ne avrà bisogno, perché ad ascoltarlo si percepiva l’assenza di una strategia per la Liguria. Infine, nonostante la Consulta abbia bocciato molte parti della legge spacca Italia del Governo Meloni, Bucci ha insistito su un’idea spinta di autonomia regionale che sarebbe una sciagura per una regione piena di problemi strutturali come la nostra. Davvero una pessima partenza. Se questa è la premessa ci farà andare sì veloci, ma verso il disastro” conclude la consigliera del Partito Democratico.

L’articolo Linee programmatiche di Bucci, Baruzzo: “Passaggi fuori dalla realtà su Felettino, turismo e promozione della cultura” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com