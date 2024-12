Lunigiana, gli operai forestali dell’Unione di Comuni Montana hanno pulito canali e corsi d’acqua

Gli interventi degli operai forestali dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, per il mese di novembre si sono concentrati sulla pulizia di canali e corsi d’acqua. I lavori sono stati eseguiti nel comune di Aulla sia nel capoluogo, per quanto riguarda la pedonale lungo Magra, che in località Surrogati; nel comune di Podenzana a Montedivalli, nel comune di Mulazzo a Pieve, Pieve Centro, Foce Lusuolo, Canale foce.

Tutti interventi di pulizia facenti parte della bonifica del territorio, solitamente in carico al Consorzio di Bonifica ma condiviso con l’Ucml. Infine, importantissime le ultime verifiche per poter realizzare il nuovo lago Aib sul Monte Bosta, nel comune di Filattiera. Un laghetto artificiale per far pescare elicotteri e rifornire i mezzi a terra affinché possano intervenire tempestivamente ed efficacemente sugli incendi.

