Meteo, giornata nuvolosa sulla Liguria: si abbassano ancora le temperature

Liguria. L’afflusso di aria più fredda in quota, proveniente dal Nord Europa, causerà un lieve abbassamento delle temperature sul Nord-Ovest Italiano. Il tutto in un contesto prevalentemente asciutto e dominato da correnti dai quadranti settentrionali. Breve parentesi perturbata sul Levante Ligure nella giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: la formazione di un minimo depressionario sull’Alto Tirreno nella nottata favorirà un repentino aumento della nuvolosità già a partire dalla nottata sul centro-levante. A partire dalla mattinata saranno possibili piogge deboli o al più moderate tra Spezzino e Tigullio Orientale, a riprese intermittenti e in esaurimento serale.

