Natale a Sarzana, Cecati: “Importante investire per iniziative che rendono la città più vivibile e accogliente”

“Vorrei esprimere il mio sostegno alla spesa di 192 mila euro per il Natale 2024, evidenziando l’importanza di investire in iniziative che rendano la nostra città più vivibile e accogliente”. Lo afferma il capogruppo di FdI Stefano Cecati in merito alle recenti polemiche del Partito Democratico sulle spese affrontate dall’Amministrazione. “E’ altrettanto fondamentale affrontare le critiche provenienti da chi si oppone a questa spesa. La sinistra Sarzanese si concentra esclusivamente sul costo, senza fornire alternative concrete o idee su come questi fondi potrebbero essere utilizzati in modo diverso. È facile criticare e dire cosa non va, ma un’opposizione seria dovrebbe andare oltre il semplice dissenso, proponendo soluzioni pratiche e innovative. La spesa per il Natale non è solo un investimento in decorazioni, ma un sostegno a eventi culturali e associazioni locali che arricchiscono la nostra comunità. Questi eventi non solo creano un’atmosfera festosa, ma promuovono anche la socialità, l’arte e la cultura, contribuendo a un tessuto sociale più forte. In un momento in cui abbiamo bisogno di unità e di idee per migliorare la vita dei cittadini, sarebbe utile che chi critica questa spesa presentasse alternative costruttive. È essenziale partecipare attivamente al dialogo, offrendo visioni e progetti che possano realmente contribuire al benessere della nostra città. In conclusione, sostengo l’importanza di investire in eventi che arricchiscono la nostra comunità e incoraggiamo un dibattito costruttivo, in cui tutti, anche chi è in opposizione, possano contribuire con idee concrete per il futuro della nostra città”.

