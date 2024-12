“Natale Sicuro”, i consiglieri regionali della Lega: “Potenziati controlli su treni Genova-Milano e Genova-Savona”

Liguria. “Prima fase del piano ‘Natale Sicuro’. In previsione delle festività natalizie sono stati potenziati i controlli di sicurezza sui treni delle linee Genova-Milano e della tratta Genova Piazza Principe-Savona (linea Genova-Ventimiglia) con ulteriore personale di FS Security”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo), Alessio Piana e Armando Biasi.

“Si tratta di nuovi addetti alla sicurezza che si aggiungono a quelli già operativi a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie per prevenire furti, evasione tariffaria, aggressioni al personale e ai passeggeri. Lo scopo di questi ‘controlli extra’ è quello di ottenere più tutele per il personale e per gli utenti liguri, turisti o studenti o lavoratori che viaggiano sui treni della nostra regione”.

