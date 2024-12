Passaporti in tempi record, la Questura di Savona “salva” la vacanza ad un gruppo di croceristi

Savona. Nella mattinata di qualche giorno fa, a Savona, 12 persone che erano al porto di Savona per salpare per una crociera di 22 giorni alla volta delle paradisiache isole dei Caraibi, sono state bloccate all’imbarco perché non avevano il passaporto necessario per l’ingresso di una delle mete della crociera, quindi non era possibile completare le operazioni di check-in ed accedere all’imbarcazione.

I turisti coinvolti, tra le mete in programma, avrebbero dovuto raggiungere un’isola ex colonia britannica che richiede il passaporto, a differenza delle altre isole caraibiche, ex colonie francesi ed olandesi, per le quali è sufficiente la carta d’identità per accedervi.

