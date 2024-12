Ponte Morandi, dichiarazioni spontanee fiume degli imputati: il tribunale chiede di fissare 4 udienze a settimana

Genova. Bagarre in aula questa mattina mentre erano in corso per la seconda udienza consecutiva le dichiarazioni fiume di uno degli imputati, Maurizio Ceneri, nel processo per il crollo de ponte Morandi.

Il presidente del collegio Paolo Lepri ha ventilato l’ipotesi, per non allungare ulteriormente i tempi del processo, di fissare quattro udienze alla settimana al posto delle attuali tre. La proposta però ha scatenato una sorta di ‘rivolta’ degli avvocati degli imputati che si dicono impossibilitati ad aggiungere un’ulteriore udienza del maxi processo.

» leggi tutto su www.genova24.it