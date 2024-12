Rapallo: due auto fuori strada. Sestri: gravissima un’ottantenne

Superlavoro oggi per la macchina del 118 e del pronto soccorso a causa di oltre venti persone coinvolte in incidenti di varia natura in cui hanno subito traumi; oltre ovviamente gli interventi per crisi cardiocircolatorie (che hanno registrato anche la morte di un sessantenne a Varese Ligure) neurologiche e, in particolare per gastriti.

Nel pomeriggio a Rapallo, in via Savagna a Santa Maria del Campo, un’auto si è ribaltata con alcune persone a bordo. La più grave una trentenne trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna; un’altra persona ha invece rifiutato il ricovero. Sul posto sono intervenuti il 118 col medico e i militi della Croce Bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri. Rapallo.

